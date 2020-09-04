Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buraya dahil olduktan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı.

2013 yılının haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi. Sonraları reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin tarafından, Robert'ın kampanya için çekildiği fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.

Pattinson oyunculuk kariyerinin başlarında yardımcı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu. Ancak Vanity Fair'de oynadığı sahneler sonradan çıkarıldı ve sadece filmin DVD'sinde yayınlandı.