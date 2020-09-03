Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in, arkadaşı Dolunay Soysert'le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından ateş püsküren Berrak Tüzünataç hangi açıklamalarda bulundu? Berrak Tüzünataç ve Ali Yörenç'in hayatına dair bilgileri de haberimizde derledik.
'MUTLU OLMAK İSTİYORUM'
Berrak Tüzünataç: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum. Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."
ALİ YÖRENÇ KİMDİR?
Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur.
Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır.
Bir dönem Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç şimdilerde ise Berrak Tüzünataç ile anılmaktadır.
BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?
Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
Ekranlara ilk olarak haber sunarak geldi. Daha sonra Serdar Ortaç'ın 2004 yapımı "Canıma Minnet" adlı klibinde rol aldı.
Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı.
Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteriyle gönüllerde taht kurdu.
Son olarak atv'de yayınlanan Son dizisinde rol aldı.
İşte Tüzünataç'ın rol aldığı yapımlar: Beyza'nın Kadınları (2005), Ödünç Hayat (2005), Organize İşler (2005), Affedilmeyen (2007), Elveda Rumeli (2007), Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009), Kıskanmak (2009), Akrep Çemberi (2010), Ejder Kapanı (2010), Ezel (2010), Bir Avuç Deniz (2011), Son (2012)