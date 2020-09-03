'MUTLU OLMAK İSTİYORUM'

Berrak Tüzünataç: "19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum. Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni."

ALİ YÖRENÇ KİMDİR?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır.

Bir dönem Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç şimdilerde ise Berrak Tüzünataç ile anılmaktadır.