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Nusret Gökçe uyarılara kulak asmamaya devam ediyor! "Corona virüs insan seçmiyor Nusret!"

Saltbea hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Instagram hesabından ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla şahsi telefon numarasını paylaşması ile dikkat çekmişti. Corona virüs nedeni ile yaşanan bu zor süreçte vatandaşların kendisini yalnız hissetmemesi için cep telefonunu paylaştığını belirten Gökçe, kural tanımamaya devam ediyor. Nusret, corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayıyor. Önceki gün Emirgan'a demirlettiği lüks teknesinde güneşlenen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin maske ve eldivensiz olduğu görüldü. Gökçe'nin, bir kez daha sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

15.04.2020 11:33 - Son Güncelleme: 15.04.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





