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Nusret Gökçe uyarılara kulak asmamaya devam ediyor! "Corona virüs insan seçmiyor Nusret!"

Saltbea hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Instagram hesabından ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla şahsi telefon numarasını paylaşması ile dikkat çekmişti. Corona virüs nedeni ile yaşanan bu zor süreçte vatandaşların kendisini yalnız hissetmemesi için cep telefonunu paylaştığını belirten Gökçe, kural tanımamaya devam ediyor. Nusret, corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayıyor. Önceki gün Emirgan'a demirlettiği lüks teknesinde güneşlenen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin maske ve eldivensiz olduğu görüldü. Gökçe'nin, bir kez daha sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

15.04.2020 11:33 - Son Güncelleme: 15.04.2020 12:00
Nusret Gökçe uyarılara uymamaya devam ediyor! Corona virüs insan seçmiyor Nusret!

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle tüm dünyada şöhret olan sosyete etçisi Nusret, corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayıyor. Önceki gün Emirgan'a demirlettiği lüks teknesinde güneşlenen ünlü işletmeci, objektiflere böyle yansıdı.

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Nusret Gökçe uyarılara uymamaya devam ediyor! Corona virüs insan seçmiyor Nusret!

Maske ve eldivensiz olduğu görülen Gökçe'nin, bir kez daha sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Nusret Gökçe uyarılara uymamaya devam ediyor! Corona virüs insan seçmiyor Nusret!

Polis ekiplerinin sahil kısmında yürüyen vatandaşlara ceza kesip uyardığı anlarda ise Gökçe, İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkardı.

Nusret Gökçe uyarılara uymamaya devam ediyor! Corona virüs insan seçmiyor Nusret!

Corona nedeniyle restoranları kapanan ve paket servise başlayan Gökçe, ürünlerin satış fiyatıyla çok konuşulmuştu.

Nusret Gökçe uyarılara uymamaya devam ediyor! Corona virüs insan seçmiyor Nusret!

İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden hizmet veren sosyete etçisinin paket servisinde kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması dikkat çekti.

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