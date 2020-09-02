42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da hafta ortası jüri üyeleri puanlarını verdi, eleştirilerini yaptı. Kimi zaman eğlenceli kimi zaman gergin anlar yaşandı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da puan durumu belirlendi? İşte 2 Eylül Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması…
2 EYLÜL ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Fulya: 15
Nur: 11
Birben: 13
Sabiha: 6
Rabia:20
Özde:13
Rümeysa:14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 95 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rabia ve İmani girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 60 puan ile İmani olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI FULYA KİMDİR?
Ekranlara yabancı olmayan Fulya Afacan Sen İste Yeter, Yeni Bir Hayat gibi programlara katıldı. İzmir'den yarışmaya geliyor. Aslen Rizeli. 1975 doğumlu. 45 yaşında. Gemi işi ile ilgileniyor. Dekorasyonla da hobi olarak ilgileniyor.