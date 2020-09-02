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    • 02.09.2020 18:06
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    • 02.09.2020 18:06
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    ? oyuncuları kimler?

    Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan ? Yayın akışını yakından takip eden izleyiciler filmini görünce hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmalara başladı. Aksiyon ve bilim kurgu filmlerini sevenlerin ilgiyle izleyeceği, vizyona girdiği yıl da çok beğenilen ?

    Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü konusu nedir?

    Vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen ve zaman zaman televizyon ekranlarına da gelen Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü izlenme rekoru kıran ATV kanalında bu akşam yayınlanacak. Henüz izlememiş olanlar Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü konusunun ne olduğunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ederek gündemde araştırmaya başladı. İşte Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü hakkında bilgiler…

    TRANSFORMERS: AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Yıl 1961, insanlığın uzaya adım atışından 8 yıl önce bir Cybertron uzay gemisi büyük savaştan kaçarak Ay'ın karanlık yüzüne inmiştir. Sentinel Prime'ın kullandığı bu gemi, Cybertronlar için hayati önem taşıyan bir teknolojiyi taşıyordur. Dünyada ise insanlığın uzaya çıkma macerası başlamıştır artık. Cybertron gemisini keşfeden NASA, Başkan John F. Kennedy'nin izniyle Ay'a ilk insanı gönderme projesine start vermiştir. 1969'daki Apollo 11'in macerası da böylece başlar...

    Günümüze geldiğimizde ise, bir görev sırasında işte bu çok gizemli Cybertron gemisini keşfeden Optimus Prime, insanların yıllardır bu konuda Autobot'lara yalan söylediğini anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Bu gemiye ve içinde saklanan teknolojiye Decepticonlar'dan önce ulaşmak ve sırrını keşfetmek için büyük bir yarış başlamıştır artık... Transformers'ın son savaşı yaklaşırken mezun olan Sam Witwicky de hem kız arkadaşıyla hem de iş bulamama derdiyle baş başadır.

    TRANSFORMERS: AY'IN KARANLIK YÜZÜ OYUNCULARI KİMLER?

    Yapım Yılı : 2011

    Yönetmen : Michael Bay

    Türü : Aksiyon / Bilim Kurgu

    Oyuncular : Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Tyrese Gibson
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