Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan ve yayınlanan ilk sezonuyla milyonların sevgisini kazanan Kuruluş Osman'da artık yeni sezon için geri sayım devam ederken transfer haberleri peşi sıra geliyor. Mehmet Bozdağ Cüneyt Arkın ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak üç ünlü ismin Kuruluş Osman'a katıldığı haberi izleyenleri sevindirdi. Kuruluş Osman hayranları Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi ve yakın alplerinden Turgut Alp'in geri dönüp dönmeyeceğini heyecanla bekliyor.

SEÇKİN ÖZDEMİR, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI

İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.

İKİ SÜRPRİZ İSİM DAHA

Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.

Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.