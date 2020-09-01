Nisan ayının son günlerinde koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara erken veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanı devam ediyor. EDHO sezon finali bölümünde Feyyaz, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmeyi plandı. Ancak Hızır Çakırbeyli yaptığı planlar sayesinde bütün planları bozdu. Şimdi izleyiciler EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezon tarihine dair yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ

Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.