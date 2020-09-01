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    • 01.09.2020 18:25
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    • 01.09.2020 18:25
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef kimdir?

    Tokelli kimdir? , kaç yaşında, nereli? TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında dikkat çeken yarışmacılardan birisi olan ’nin kim olduğu merak ediliyor. Geçen hafta kırmızı takımda yarışan Esra’nın bu haftaki takımı ise Mavi oldu.

    Masterchef Esra kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Esra Tokelli kimdir?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef kimdir? Masterchef yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için mücadele ediyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi de Esra Tokelli oldu. Peki, Masterchef yarışmacısı ? nereli?

    MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

    Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

    24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

    Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.

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