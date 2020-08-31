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    • 31.08.2020 16:57
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    ! Sevgilisiyle kaçtı, babasının dükkanını soydu... 21 yaşındaki İrem İlter'in akılalmaz kaçışı

    Atv canlı yayınında bugün, 'da programında özlem sona erdi. 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 31 Ağustos Pazartesi saat 16.20’de izleyicisi ile buluştu.Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. 21 yaşındaki İrem İlter, 4 ay önce sevgilisi Abdül Samet Fıratoğlu ile ortadan kayboldu. O da yetmezmiş gibi genç kız, sevgilisiyle birlikte babasının dükkanını soydu. İddia İlter ailesinden geldi.

    ESRA EROL'DA CANLI YAYIN İZLE!

    'da canlı yayınında bugün, (31 Ağustos 2020 Pazartesi) neler oluyor? Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. "Son çarem sizsiniz" diyen ve 2 yıldır velayeti kendisinde olan çocuğunu göremeyen Nazlı Tanrıkulu ile ilgili son gelişme Esra Erol'da canlı yayınında! İrem İlter 21 yaşında genç bir kız... 4 ay önce erkek arkadaşı Abdül Samet Fıratoğlu ile ortadan kayboldu. O da yetmedi, babasının dükkanını erkek arkadaşıyla bir olup soydu. Ailenin feryadı yürek dağlayacak.

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - TIKLA

    25 günlük bebeğini ve eşini terk ederek bir başkasıyla düğün yapan Elif Hanım'ın eşinin akılalmaz ihanet öyküsünü hayretle takip edeceksiniz."Eşimin düğün ve kına videosunu izledim. Bir an önce ondan boşanmak istiyorum" diyen Elif Hanım, ihanet görüntülerini hazmedemediğini ifade ediyor.

    ATV CANLI YAYIN

    63 yıldır bitmeyen hasret, 63 yıldır annesini arayan bir evlat o... Kader Hanım'ın annesi Neriman Hanım'a olan özlemi... Gözyaşları dinmeyen bir hikaye...

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    Haberler Magazin ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE! Sevgilisiyle kaçtı, babasının dükkanını soydu... 21 yaşındaki İrem İlter'in akılalmaz kaçışı
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