Esra Erol'da canlı yayınında bugün, (31 Ağustos 2020 Pazartesi) neler oluyor? Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. "Son çarem sizsiniz" diyen ve 2 yıldır velayeti kendisinde olan çocuğunu göremeyen Nazlı Tanrıkulu ile ilgili son gelişme Esra Erol'da canlı yayınında! İrem İlter 21 yaşında genç bir kız... 4 ay önce erkek arkadaşı Abdül Samet Fıratoğlu ile ortadan kayboldu. O da yetmedi, babasının dükkanını erkek arkadaşıyla bir olup soydu. Ailenin feryadı yürek dağlayacak.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - TIKLA

25 günlük bebeğini ve eşini terk ederek bir başkasıyla düğün yapan Elif Hanım'ın eşinin akılalmaz ihanet öyküsünü hayretle takip edeceksiniz."Eşimin düğün ve kına videosunu izledim. Bir an önce ondan boşanmak istiyorum" diyen Elif Hanım, ihanet görüntülerini hazmedemediğini ifade ediyor.

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63 yıldır bitmeyen hasret, 63 yıldır annesini arayan bir evlat o... Kader Hanım'ın annesi Neriman Hanım'a olan özlemi... Gözyaşları dinmeyen bir hikaye...