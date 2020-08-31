42 beden ve üstü yarışmacıların katıldığı fenomen yarışma Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününün puanları belli oldu. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacı aldı? İzlemeyi kaçıranlar için 31 Ağustos Pazartesi Doya Doya Moda puan durumunu derledik.
31 AĞUSTOS PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Fulya: 4
Nur: 16
Birben: 13
Sabiha: 5
Rabia:7
Özde:11
Rümeysa:6
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 95 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rabia ve İmani girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 60 puan ile İmani olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA İMANİ DOLAR KİMDİR?
İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa'da doğdu. 20 senedir İstanbul'da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, "Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI FULYA KİMDİR?
Ekranlara yabancı olmayan Fulya Afacan Sen İste Yeter, Yeni Bir Hayat gibi programlara katıldı. İzmir'den yarışmaya geliyor. Aslen Rizeli. 1975 doğumlu. 45 yaşında. Gemi işi ile ilgileniyor. Dekorasyonla da hobi olarak ilgileniyor.