DOYA DOYA MODA İMANİ DOLAR KİMDİR?



İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa'da doğdu. 20 senedir İstanbul'da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, "Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.



DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI FULYA KİMDİR?



Ekranlara yabancı olmayan Fulya Afacan Sen İste Yeter, Yeni Bir Hayat gibi programlara katıldı. İzmir'den yarışmaya geliyor. Aslen Rizeli. 1975 doğumlu. 45 yaşında. Gemi işi ile ilgileniyor. Dekorasyonla da hobi olarak ilgileniyor.