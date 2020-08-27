Asuman Krause başarılı sunuculuğu ile dikkat çekiyor ve hayatına dair bilgiler de gündemde sıkça araştırılıyor. Gündüz kuşağında yeni yayınlanmaya başlayan Asuman'la Sevgili Dünürüm'ün sunuculuğunu yapan Asuman Krause yeniden gündem konusu oldu. Yaşı, boyu, nereli olduğu gibi daha pek çok bilgi merak konusu oldu. Asuman Krause kimdir? Sorusunun yanıtı…
ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FORMATI NEDİR?
Hafta içi her gün ekrana gelen Asuman'la Sevgili Dünürüm her gün 16.00'da izleyici ile buluşuyor.
Gelinlerin ve dünürlerin renkli anlarının ekrana geldiği yarışma programında Sunucu Asuman Krause. Gelinler bir olup mutfağa girecek, dünürler yemeklere puan verecek.
Lezzet ustası gelinler, dünürlerin hazırladığı menüyle mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek.
En yüksek puanı alan gelinle annesi ve kayınvalidesi, haftanın birincisi olarak 10 bin TL ödül kazanacak.
ASUMAN KRAUSE KİMDİR?
1 Mart 1976'da Almanya'da doğan Asuman Krause, Türkiye ikinci güzeli, eski manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı .Asuman Krause Türk bir anneyle, Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımı'na girdi. Annesi, Asuman 17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. Krause Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.
Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında "Yaz Sabahı" isimli showun sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filminde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. "No Savaş Yes Manken" tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un "İyi Aile Çocuğu" tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.
Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü "Çok Yalnızım"ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için, albümü ismini vermeden radyolara gönderdi. Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi ise Burcu Güneş ve Emel Müftüoğlu'na benzetildi.
İkinci albümü "Kukla" ise 2008 yılında yayınlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sunan Krause, Show TV'de Wipe Out adlı yarışmanın 4. serisini sundu.
Ayrıca, Star Tv'de Fear Factor Extreme adlı programı sunmuştur. 2011'in Kasım ayından itibaren ise FOX'ta yeniden yayınlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu da üstlendi..Tüm Dünyada 'şov programlarının atası' olarak kabul edilen Big Brother ilk kez Türk İzleyici ile 28 Kasım 2015'te buluştu ve Efsane programın sunuculuğunu Asuman Krause yaptı.
Asuman Krause şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm programının sunuculuğunu üstlendi.