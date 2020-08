Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında "Yaz Sabahı" isimli showun sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filminde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. "No Savaş Yes Manken" tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un "İyi Aile Çocuğu" tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü "Çok Yalnızım"ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için, albümü ismini vermeden radyolara gönderdi. Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi ise Burcu Güneş ve Emel Müftüoğlu'na benzetildi.

İkinci albümü "Kukla" ise 2008 yılında yayınlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sunan Krause, Show TV'de Wipe Out adlı yarışmanın 4. serisini sundu.



Ayrıca, Star Tv'de Fear Factor Extreme adlı programı sunmuştur. 2011'in Kasım ayından itibaren ise FOX'ta yeniden yayınlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu da üstlendi..Tüm Dünyada 'şov programlarının atası' olarak kabul edilen Big Brother ilk kez Türk İzleyici ile 28 Kasım 2015'te buluştu ve Efsane programın sunuculuğunu Asuman Krause yaptı.

Asuman Krause şimdilerde ise Show Tv'de yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm programının sunuculuğunu üstlendi.