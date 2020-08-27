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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleriyle aile pozu!

Arka Sokaklar dizisi ile tanıdığımız Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu. Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde gördüğümüz eşi Ozan Çobanoğlu ve ikizleriyle birlikte fotoğraf paylaşan Sertel'e çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği'nde okudu ve 2004 yılında mezun oldu.

27.08.2020 17:00 - Son Güncelleme: 27.08.2020 17:05
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleriyle aile pozu!

Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. 38 yaşındaki sunucu, eşi ve ikiz bebekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ezgi Sertel'in aile pozu 20 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı. İşte Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri ve ünlülerin çocukları...

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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleriyle aile pozu!

Nefise Karatay'ın kızı

Maya

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleriyle aile pozu!
Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleriyle aile pozu!

Somer Sivrioğlu ve çocukları Derin ile Deniz

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı... Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleriyle aile pozu!
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