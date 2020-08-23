Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada set anılarını anlatırken, Türkan Şoray ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu. Arkın, Şoray'la çekeceği ilk film öncesi kendisine "Sakın gözlerine bakma ölürsün" uyarısı yapıldığını söylemişti.
Hürriyet'in haberine göre önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Türkan Şoray'a Cüneyt Arkın'ın bu sözleri hatırlatıldı. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, gülümseyerek teşekkür ederken; "Evet, ben de sırf o yüzden gözlük takıyorum! Cüneyt beni onore etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği." diyerek yanıt verdi.
'ÖLÜRSEM ÖLEYİM'
Cüneyt Arkın 1960-1970 arasında birçok filmde başrolü paylaştığı Türkan Şoray'ın gözleri için Instagram'da şunları yazmıştı: "Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. 'Ölürsem öleyim' diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil, gözistandı. Memleket türküsüydü. Birlikte çok büyük aşk filmleri çektik."