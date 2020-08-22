ATV ekranlarında heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Diziye Dündar Bey'in oğlu Bahadır Bey rolüyle dahil olan Çağkan Çulka'nın veda mesajı izleyicileri şaşırttı. Çulka sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaştı. Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.

AYRILIK MESAJI

Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.