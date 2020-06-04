Yeşilçam filmleri denince akla ilk gelen isimlerden Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray... Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arkın, fotoğrafın altına yazdıklarıyla hayranlarını adeta geçmişe götürdü. 82 yaşındaki Arkın, Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray ile birlikte sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:
CÜNEYT ARKIN'IN AKLINDAN ÇIKMAYAN SÖZLER
"Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan."
"ÖLÜRSEM ÖLEYİM DİYE İSYAN ETTİM"
"Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda "Ölürsem öleyim" diye isyan ettim ve baktım gözlerine."
"GÖZLER GÖZ DEĞİL GÖZİSTAN"
"Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı..."
Sosyal medyayı aktif kullanan Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına, "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi.Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi. Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu. 40 Yıl önce – 40 Yıl sonra" notunu düştü.
Eşine olan aşkı ile sık sık magazin gündemine gelen Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın çocuklarıyla olan fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Usta oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında eşi Betül Cüreklibatur'a olan aşkını, Ölümden korkmuyorum ama eşim Betül'den önce ölmek istemiyorum sözleri ile sosyal medya hesabından dile getirmişti. İşte Cüneyt Arkın'ın çok konuşulan ölüm paylaşımı ve eşine duyduğu büyük aşk...
"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"
İşte usta oyuncunun paylaştığı fotoğraf ve ona eşlik eden mesajı "Ölümden korkmuyorum.Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" diyerek bir kez daha dile getirdi.
CÜNEYT ARKIN VE EŞİ BETÜL ARKIN'IN TANIŞMA ÖYKÜSÜ
Arkın, aslında her fırsatta eşine duyduğu aşkı dile getiriyor. Kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya aracılığıyla. Aşk öykülerini bir de onların verdiği röportajlardan yaptığımız derlemelerle hatırlayalım.
"BENİM SESSİZ DURUŞUM DİKKATİNİ ÇEKMİŞ"
Çift, birlikte verdikleri bir röportajda bir arkadaş toplantısında tanıştıklarını anlattı. O dönemde Betül Hanım 20 yaşındaydı, Arkın da 29. Betül Hanım o röportajda eşiyle tanışma öyküsünü şöyle anlattı: " Fahrettin çok hoş adamdı, çevresi kadınlarla doluydu. Bir de ünlü… Ama ben pek oralı olmadım, lafın kısası benim sessiz duruşum onun dikkatini çekmiş."
Bu arada Betül Hanım'ın, gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan eşini bu şekilde çağırdığını da hatırlatalım. Bunu da şöyle açıklıyor Betül Hanım: "O sizin için Cüneyt Arkın, benim için ise Fahrettin Cüreklibatur."
"ÖZÜNÜ KAYBETMEMİŞ BİR ADAM"
İşte o arkadaş toplantısında o dönemdeki adıyla Betül Işın da Arkın'ın dikkatini çekti. Hem güzelliğiyle hem de diğer kadınların aksine hiç peşinde koşmadığı için. O anları da şöyle anlatıyor Cüneyt Arkın "Herkes peşimde koşarken bu kadın neden bana bakmadı" egosu ile başladı. Tanıştık ve çok farklıydı o. Egosuz, bildiğin köyden gelmiş, özünü kaybetmemiş bir adam gibi. Tanıştık, derken birbirimizin vazgeçilmezi olduk ve bir yıl sonra evlendik."
"BEN DR.FAHRETTİN"
Cüneyt Arkın eşiyle tanışma öyküsünü ve o anda hissettiklerini bir paylaşımında şöyle anlatmıştı. "Şöhret olduğumu, hayatımın altüst oluşundan anladım. Artık kendimi yaşamıyordum. Sinema da var olma kavgası, gereğinden fazla tanınmak, önemsenmek, bütün gençlik hayallerimi, kendim olarak yaşama isteğimi yok etmişti. Gene de direniyordum. Çoğu kez öylesine bunalıyordum ki, hasretle, yoldan geçen, bana sırtı dönük uzaklaşıp giden bir kadının arkasından koşup, ona usulca dokunayım ve ne olur benimle evlen diye yalvarayım hayallerini kuruyordum. Bir gün bu yok oluşun içinde bir partide onu gördüm. Baştan aşağı maviydi ve tarifsiz kederler içinde bir partide onu gördüm. Usulca yaklaştım. Bana bir garip baktı. Kocaman gözlerindeki ılık, hüzünlü mavilik içime aktı. Kendimi bir çocuk gibi hür hissettim. 'Ben Dr. Fahrettin' dedim. 'Betül' dedi. Sonra hiç konuşmadık. Kısa bir zaman sonra da evlendik. Bebeğim Betül cennetim oldu."