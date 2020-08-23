Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.08.2020 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2020 09:54
    ABONE OL

    ? ?

    TV8’in ilgiyle izlenen yarışmacı ? 16 kişilik ana kadrosuyla asıl rekabete başlayan ’de dün akşam heyecanlı anlar yaşandı. İlk olarak bir bölümle ekrana gelen yarışmada ilk olarak Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yemekler yapıldı ve uzmanlara tattırıldı. Peki kazanan kırmızı mı mavi takım mı oldu? Daha sonra bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı peki ? İşte merak edilenler…

    Masterchef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı?

    Masterchef Türkiye'de en iyiler yarışırken rekabet de sonuna kadar hissediliyor. Birbirinden yetenekli yarışmacılar hünerlerini sergilerken kazanan tek bir takım oldu. Masterchef Türkiye'de eleme adayları belirlenirken bireysel dokunulmazlık oyunu ile bir kişi dokunulmaz olmayı başardı ve elenmesi yönünde bir isim söyleme hakını elde etti. İşte Masterchef eleme adayları…

    MASTERCHEF TÜRKİYE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

    MasterChef Türkiye 2020 sezonunda final turunun tamamlanmasının ardından dün yapılan kaptanlık oyununda en başarılı isim olarak Mavi takımın ilk kaptanı olan Tanya, kırmızı takım kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Yarışmanın bugün (22 Ağustos 2020 Cumartesi) ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan mavi takım 3. dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından incir meyvesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini kırımızı takımdan SERHAT yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

    ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Serhat ilk eleme adayı olarak AYYÜCE'yi seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan DUYGU oldu.

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

    Ayyüce (Kaptan) - (Eleme Adayı)
    Serhat (Bireysel dokunulmazlık)
    Barbaros
    Duygu (Eleme Adayı)
    Uğur
    Furkan
    Sedat (Eleme adayı)
    Celal (Eleme adayı)

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

    Tanya (Kaptan)
    Emir
    Berk
    Esra (Eleme adayı)
    Ebru
    Eray (Eleme adayı)
    Özgül
    Gülşah
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Masterchef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kimler?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri