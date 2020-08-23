MASTERCHEF TÜRKİYE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

MasterChef Türkiye 2020 sezonunda final turunun tamamlanmasının ardından dün yapılan kaptanlık oyununda en başarılı isim olarak Mavi takımın ilk kaptanı olan Tanya, kırmızı takım kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Yarışmanın bugün (22 Ağustos 2020 Cumartesi) ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan mavi takım 3. dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından incir meyvesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini kırımızı takımdan SERHAT yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.