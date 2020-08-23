Masterchef Türkiye'de en iyiler yarışırken rekabet de sonuna kadar hissediliyor. Birbirinden yetenekli yarışmacılar hünerlerini sergilerken kazanan tek bir takım oldu. Masterchef Türkiye'de eleme adayları belirlenirken bireysel dokunulmazlık oyunu ile bir kişi dokunulmaz olmayı başardı ve elenmesi yönünde bir isim söyleme hakını elde etti. İşte Masterchef eleme adayları…
MASTERCHEF TÜRKİYE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
MasterChef Türkiye 2020 sezonunda final turunun tamamlanmasının ardından dün yapılan kaptanlık oyununda en başarılı isim olarak Mavi takımın ilk kaptanı olan Tanya, kırmızı takım kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Yarışmanın bugün (22 Ağustos 2020 Cumartesi) ekranlara gelen yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında oynanan dokunulmazlık oyununda en fazla başarılı yemeğe sahip olan mavi takım 3. dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takımı bireysel dokunulmazlık oyununa gönderdi. Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından incir meyvesiyle yapılması istenen yaratıcılık yemeğini kırımızı takımdan SERHAT yaparak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Serhat ilk eleme adayı olarak AYYÜCE'yi seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan DUYGU oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ayyüce (Kaptan) - (Eleme Adayı)
Serhat (Bireysel dokunulmazlık)
Barbaros
Duygu (Eleme Adayı)
Uğur
Furkan
Sedat (Eleme adayı)
Celal (Eleme adayı)
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tanya (Kaptan)
Emir
Berk
Esra (Eleme adayı)
Ebru
Eray (Eleme adayı)
Özgül
Gülşah