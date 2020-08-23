Hızlı ve Öfkeli serisinin tüm filmleri gibi Tokyo Yarışı hem vizyona girdiği zamna hem de hala severek izleniyor. İzlememiş olanlar ise dün akşam televizyonda yayınlanan Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmine dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Başrollerinde ünlü ve başarılı oyuncular arasındaki Vin Diesel, Paul Walker'ın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı ile ilgili ayrıntıları derledik.
HIZLI VE ÖFKELİ TOKYA YARIŞI OYUNCULARI KİMLER?
Lucas Black - Sean Boswell: Tokyo Drift filminin başrolü, Han Lue ve Twinkie'nin yakın dostu
Bow Wow - Twinkie: Sean'ın Tokyo'daki ilk tanıştığı arkadaşı
Sung Kang - Han Lue: Drift Kralı Takashi'nin iş ortağı ve arkadaşı Sean'a drifti öğreten ve ona araba hediye eden kişi.
Brian Tee - Takashi (DK: Drift Kralı):Sean'ın Düşmanı, Tokyo'nun en büyük mafyası Kamata'nın yeğeni
Sonny Chiba - Kamata: Takashi'nin amcası
Leonardo Nam - Morimoto
Nathalie Kelley - Neela
Zachery Ty Bryan - Clay
Jason Tobin - Earl
Keiko Kitagawa - Reiko
Nikki Griffin - Cindy
Lynda Boyd - Bayan Boswell; Sean'ın annesi
Vin Diesel - Dominic Toretto: Han için Tokyo'ya gelip filmin sonunda Sean ile yarışan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü
HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI KONUSU NEDİR?
Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (İngilizce orijinal adı: The Fast and the Furious: Tokyo Drift), 16 Haziran 2006 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Justin Lin'in yaptığı senaryosunu da Chris Morgan'ın yazdığı Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmidir.
17 yaşındaki Sean Boswell yasa dışı olan sokak yarışlarına meraklı bir gençtir. Katıldığı yarışlar hep kazalarla sonuçlanınca başı polis ile derde girer annesi hapse girmesinden korktuğu için onu Tokyo'da yaşayan asker babasının yanına gönderir. Kendisini tamamen farklı bir kültürün içinde bulan Sean'ın Tokyo'daki sıkıcı hayatı, Twinkie ile tanışınca değişmeye başlar. Twinkie sayesinde kendini birden Tokyo'nun drift yarışları dünyasında bulur. Daha önce alışık olduğu sokak yarışlarından çok daha farklıdır.