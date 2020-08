Nathalie Kelley - Neela

Zachery Ty Bryan - Clay

Jason Tobin - Earl

Keiko Kitagawa - Reiko

Nikki Griffin - Cindy

Lynda Boyd - Bayan Boswell; Sean'ın annesi

Vin Diesel - Dominic Toretto: Han için Tokyo'ya gelip filmin sonunda Sean ile yarışan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (İngilizce orijinal adı: The Fast and the Furious: Tokyo Drift), 16 Haziran 2006 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Justin Lin'in yaptığı senaryosunu da Chris Morgan'ın yazdığı Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmidir.

17 yaşındaki Sean Boswell yasa dışı olan sokak yarışlarına meraklı bir gençtir. Katıldığı yarışlar hep kazalarla sonuçlanınca başı polis ile derde girer annesi hapse girmesinden korktuğu için onu Tokyo'da yaşayan asker babasının yanına gönderir. Kendisini tamamen farklı bir kültürün içinde bulan Sean'ın Tokyo'daki sıkıcı hayatı, Twinkie ile tanışınca değişmeye başlar. Twinkie sayesinde kendini birden Tokyo'nun drift yarışları dünyasında bulur. Daha önce alışık olduğu sokak yarışlarından çok daha farklıdır.