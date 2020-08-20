Kuaförüm Sensin sunucusu neden yok? Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu ayrıldı mı?

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 İzmir doğumlu oyuncudur. Kansu'nun oyunculuk ve sanat dünyasına girişini değerlendirmek gerekirse çocukluğunda başlamıştır bu kariyeri. Çünkü doğduğundan kısa bir süre sonra vücudunun çok esnek olmasından dolayı ailesi korkup onu doktora götürmüştür. Doktor hemen bale kursu alması konusunda tavsiye vermiştir ve böylelikle kendini kısa süre içerisinde bale resitallerinde bulmuştur güzel oyuncu.

Bu dönemden sonra okul ile değil de çeşitli sanat dalları olan; bale, müzik ve tiyatro gibi alanlarla ilgilenmeye başlayan Kansu eğitim hayatı boyunca kendini bu alanlarda geliştirmiştir. Daha sonra tiyatroya yönelmeye başlayan güzel oyuncu sınavlarını araştırıp girmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazanan güzel oyuncu burada kendini daha da geliştirdikten sonra oyunculuk kariyerine profesyonel anlamda başlamıştır. Oyunculuk kariyerine televizyonlardan aldığı dizi teklifleri ile başlayan güzel oyuncu 15 yaşındayken ilk dizisi olan Çiçek Taksi adlı dizide dönemin usta oyuncularıyla birlikte rol almıştır. Bu dönemden sonra da Al Yazmalım, Hanımın Çiftliği, Dudaktan Kalbe, Cemile, Neşeli Hayat gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu sinema filmlerinde de rol almıştır. 2008 yılında gişe rekorları kıran sinema filmi Issız Adam'da Sinem karakterini canlandıran ünlü oyuncu sinema alanında da iyi bir performans sergilemiştir. Geçtiğimiz dönemde ATV'de yayınlanmaya başlayan Veliaht adlı yarışma programında sunuculuk yapan Kansu giydiği kostüm yüzünden siyasetçi kesimden büyük tepkiler almış ve bunun üzerine işine son verilmiştir.