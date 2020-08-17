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    • 17.08.2020 11:16
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    • 17.08.2020 11:22
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    fenomenleri , ve ’yi birbirine kattı! Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini yumrukladılar

    Son dakika haberi... Ürettikleri içerikler ile da ünlenen fenomenler , ve , alışveriş merkezinde maskelerini indirip video çektikleri sırada güvenlik görevlisi tarafından maskelerini takmaları konusunda uyarıldı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Fenomen Oğuz Bay ve Meriç İzgi, güvenlik görevlisini yumruklamaya başladı. Vatandaşların sakinleştirdiği üç fenomen karakolluk oldu. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi.

    Sosyal medya fenomenleri AVM’yi birbirine kattı

    da çektiği içeriklerle ünlenen fenomen kendisi gibi fenomen olan ve ile İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir 'ye gitti. Üç arkadaş burada sosyal medya platformları için video çekmeye başladı. İddiaya göre AVM güvenlik görevlileri, üç arkadaşı maske takmaları konusunda uyardı. Oğuz Bay, maskelerini çıkartmak için güvenlik görevlisinden izin aldığını söylese de görevliler, üç arkadaşın maskelerini takmaları konusunda ısrar etti. Yine iddiaya göre, güvenlik görevlisi Osman A., fenomen Duygu Aycan'a yönelik bağırarak maskesini takmasını yoksa AVM'den kovacağını söyledi. Bu olay üzerine fenomenin arkadaşı Oğuz Bay, güvenlik görevlisi arasında tartışma başladı ve bu tartışma kavgaya döndü.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
    Çevredeki insanların ayırmasından sonra Meriç ve arkadaşları polis merkezine gitmek istediklerini ve buna izin verilmediği için polisi arayarak ihbar ettiklerini söyledi.Olay yerine gelen polis ekibi merkeze götürdükten sonra kişilerin ifadeleri alındı.Video çekmek için maske takmadıkları esnada gelen güvenlik görevlisiyle aralarında sinkaflı küfürler ve arbede yaşanmasından sonra ifadesi alınan fenomen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuzhan B., güvenlik görevlisi OsmanA.'dan şikayetçi oldu. Aynı zamanda güvenlik görevliside sosyal medya fenomenlerinde şikayetçi oldu.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI
    Şikayet sonrası AVM'de bulunan kameralar incelendi. İncelenen görüntüde video çeken fenomenlerin yanına gelen güvenlik görevlisi ile bir süre konuştukları, sonrasında meydana doğru yürüdükleri ve Oğuzcan B.'nin el kol hareketleri yapmaya başladığı ve Osman'ı ittiği, çevredeki sakinlerin Oğuzhan'ı sakinleştirmeye çalıştıkları ve sonrasında güvenlik görevlisi Osman A.'nın Oğuz Bay'ı etkisiz hale getirmek için elleriyle kafasını sıkıştırdığı tespit edildi. Sonrasında Meriç İzgi güvenlik görevlisinin kafasına yumruk atmasıyla asıl arbedenin başladığı ve AVM'deki müşterilerin tarafların arasına girdiği fakat Oğuz'un güvenliği kovaladığı ve İzgi'nin de güvenlik görevlisini darp etmeye çalıştığı belirlendi. Güvenlik görevlisi kendisini darp eden fenomenlerden şikayetçi oldu.

    DİLEK YAMAN/SABAH

    Haberler Magazin Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay AVM’yi birbirine kattı! Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini yumrukladılar
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