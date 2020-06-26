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    • Yaşam
    • 26.06.2020 Gazete
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    'de fenomeni ölümden döndü

    'nin Kale ilçesinde, da çektiği dans videolarıyla tanınan (17), 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düştü.Hastaneye kaldırılan Kılıçelli, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Periah
    Balkondan düşen ölümden döndü. Olay 18 Haziran'da 'de yaşandı. fenomeni (17), balkon demirine oturdu. Bu sırada bastığı mermerin kayması üzerine dengesini kaybedip 3'üncü kattan düştü. Bir işyerinin tentesine çarptı. Hastaneye kaldırılan Kılıçelli, tedavisinin ardından taburcu edildi.



    Genç kız, "Tente olmasaydı belki şu an hayatta olamayabilirdim. Belki de felçli kalabilirdim. Bilincimi kaybettim. Omuriliğimde zedelenme olmuş, fazla hareket edemiyorum" diye konuştu.




    Tentenin üzerine düşen genç kız, acı içinde kıvrandı.


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