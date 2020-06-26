Balkondan düşen genç kız ölümden döndü. Olay 18 Haziran'da Denizli'de yaşandı. Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli (17), balkon demirine oturdu. Bu sırada bastığı mermerin kayması üzerine dengesini kaybedip 3'üncü kattan düştü. Bir işyerinin tentesine çarptı. Hastaneye kaldırılan Kılıçelli, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Genç kız, "Tente olmasaydı belki şu an hayatta olamayabilirdim. Belki de felçli kalabilirdim. Bilincimi kaybettim. Omuriliğimde zedelenme olmuş, fazla hareket edemiyorum" diye konuştu.
Tentenin üzerine düşen genç kız, acı içinde kıvrandı.
Genç kız, "Tente olmasaydı belki şu an hayatta olamayabilirdim. Belki de felçli kalabilirdim. Bilincimi kaybettim. Omuriliğimde zedelenme olmuş, fazla hareket edemiyorum" diye konuştu.
Tentenin üzerine düşen genç kız, acı içinde kıvrandı.