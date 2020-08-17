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    • 17.08.2020 11:02
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    • 17.08.2020 11:02
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    ? Masterchef 2020 kadrosuna katılan Ebru Has kaç yaşında?

    ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve gündemde çok sık araştırılıyor. Dün akşam Masterchef ana kadrosu için son iki yarışmacı seçildi ve bunlardan biri Ebru oldu. TV8’in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef 2020 kadrosuna katılan Ebru Has kaç yaşında? Çok hırslı olması ve kendine güvenmesiyle son turda kadroya girmeyi başaran Ebru hakkında merak edilenleri derledik.

    Masterchef Ebru kimdir?

    Masterchef Türkiye'de en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Ebru Has yaptığı yemeklerle ön plana çıkıyor. Genellikle son ikiye kalan ve oradan elenen Masterchef Ebru yine de motivasyonunu bozmadan ilerledi ve sonunda başardı. Masterchef 2020 kadrosuna katılan Ebru Has dün akşam önlüğü boynun taktı. Bu gelişme üzerine hayatına dair bilgiler de araştırılmaya başlandı.

    MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

    Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.

    FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

    29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye'de üçlü düelloların ilk grubunda Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef'te final turuna kaldı.

    MASTERCHEF 2020 KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

    Serhat
    Duygu
    Özgül
    Emir
    Ayyüce
    Sedat
    Esra
    Furkan
    Barbaros
    Tanya
    Berk
    Eray
    Uğur
    Celal
    Gülşah
    Ebru
    Haberler Magazin Masterchef Ebru kimdir? Masterchef 2020 kadrosuna katılan Ebru Has kaç yaşında?
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