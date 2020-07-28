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Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Kök hücre tedavisine başlayan Erbil’in doktoru konuştu
Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Kök hücre tedavisine başlayan Erbil’in doktoru konuştu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı nedeni ile zor bir süreçten geçiyor. Defalarca ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'den haber geldi. Geçtiğimiz günlerde saçını kazıtan Mehmet Ali Erbil'in son halinden sonra, kızı Yasmin'in tatil pozları büyük tepki çekmişti...
28.07.2020 11:27
- Son Güncelleme: 28.07.2020 11:41
Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi için geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırıldı.
Tedavi için saçlarını da kazıtan Mehmet Ali Erbil Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerine mesaj verdi.
Erbil, "İyiyim çok şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı. Hala hastanede olan ünlü şovmenden haber var.
Hürriyet'in haberine göre; operasyon öncesi saçlarını kazıtan Mehmet Ali Erbil'in özel bir odada hemşire gözetimine alındı. Doktoru Jan Klod Kayuka, "Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum" dedi.
Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, "Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli" diye konuştu.