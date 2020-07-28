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Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Kök hücre tedavisine başlayan Erbil’in doktoru konuştu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı nedeni ile zor bir süreçten geçiyor. Defalarca ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'den haber geldi. Geçtiğimiz günlerde saçını kazıtan Mehmet Ali Erbil'in son halinden sonra, kızı Yasmin'in tatil pozları büyük tepki çekmişti...

28.07.2020 11:27 - Son Güncelleme: 28.07.2020 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





