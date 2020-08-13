Ekranların heyecanla takip edilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam dikkat çeken gelişmeler peşi sıra yaşandı. MasterChef'te bu akşam yarışmacılar kazanmak için yoğun çaba sarf etti. Ayrıca programın sevilen yarışmacılarından Dilara Türüt yarışmadan kendi isteğiyle çekilmek istediğini açıkladı. Şimdi izleyiciler 13 Ağustos MasterChef kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef 12. ana kadro yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

13 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI?

13 Ağustos MasterChef kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan isim ERAY olarak açıklandı.