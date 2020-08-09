Geçtiğimiz günlerde eşini aldattığı iddia edilen daha sonra bir tartışma olayıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'ın yeni filmi Dayı'nın çekimlerinde taciz skandalı yaşandı. İlk olay geçen hafta yaşandı. Makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini öne sürmüştü. Bayraktar iddiaları reddederken, Sinema Televizyon Sendikası da açıklama yaparak olayı kınadı.

"DİKKAT EDİN" DEYİP GÜLDÜ

Hürriyet'te yer alan habere göre, ikinci olay ise önceki gün yaşandı. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, ifadesinde şunları söyledi: