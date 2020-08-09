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    • Magazin
    • 09.08.2020 10:23
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    • 09.08.2020 10:32
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    'Dayı' filminin setinde ikinci taciz skandalı! Atın ını göstererek...

    'ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu Serkan Öztürk'le kaleme aldığı, Adana'da çekilen "Dayı" filmi, ikinci defa taciz iddiasıyla gündeme geldi. Henüz vizyona girmeden taciz olaylarıyla gündeme gelen Dayı filminden son dakika haberleri geliyor. Filmin görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi, çocuk oyuncu koçu 'a atın ını göstererek 'Dikkat edin' dedi. Bu çirkin taciz olayı sonrasında çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nden şikayetçi oldu. Çağlan bu olaydan sonra seti bırakıp İstanbul'a döndü.

    Sette ikinci taciz skandalı! Atın cinsel organını...

    Geçtiğimiz günlerde eşini aldattığı iddia edilen daha sonra bir tartışma olayıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'ın yeni filmi Dayı'nın çekimlerinde taciz skandalı yaşandı. İlk olay geçen hafta yaşandı. Makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini öne sürmüştü. Bayraktar iddiaları reddederken, Sinema Televizyon Sendikası da açıklama yaparak olayı kınadı.

    "DİKKAT EDİN" DEYİP GÜLDÜ

    Hürriyet'te yer alan habere göre, ikinci olay ise önceki gün yaşandı. Çocuk oyuncu koçluğu yapan Yağmur Çağlan, çekim arasında bir at arabasının yakınında dinlenirken, görüntü yönetmeni Mehmet Türksoy Gölebeyi'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Tarsus Polis Merkez Amirliği'ne başvurarak şikayetçi olan Çağlan, ifadesinde şunları söyledi:

    "Filmin Tarsus çekimlerinde, Mehmet Türksoy Gölebeyi isimli şahıs 'Hişşt kızlar' diyerek kaşıyla atı gösterdi. Baktığımızda erekte olmuş atın cinsel organı ile karşılaştık. Gölebeyi imalı bir şekilde 'Dikkat edin ha' deyip kahkahalar atarak güldü. Gururum kırıldı. Setteki işimden ayrılarak İstanbul'a döndüm. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Olay sırasında film ekibindeki tüm arkadaşlar bana destek çıktı. Bu beni çok mutlu etti."

    "AMACIM UYARMAKTI"

    Şikayet üzerine karakolu çağrılan Mehmet Türksoy Gölebeyi, olay sırasında cinsellikle ilgili bir imada bulunmadığını iddia etti: "Ben hayvanların davranışlarından anlayan biriyim. Atın o halini görünce kız arkadaşları uyardım. Çünkü atlar o vaziyette saldırgan oluyorlar. Arkadaşlara zarar vermemesi için uyarı amacıyla seslendim. Herhangi bir cinsel amaçlı düşüncem yoktu." Savcılık Gölebeyi hakkında soruşturma başlattı.
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