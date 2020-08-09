TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2020 yılında oldukça heyecanlı ve zorlu mücadelelerle geçiyor. Her gün bir kişi Masterchef 2020 kadrosuna katılıyor, dün akşamki isim ise Sedat Tuncer oldu. Masterchef'te üst tura çıkmak için büyük çaba sarf eden Sedat Tuncer 6'ncı finalist olmayı başardı. Peki Masterchef Sedat kimdir?
MASTERCHEF SEDAT TUNCER KİMDİR?
MasterChef 2020 sezona iddialı bir şekilde başlangıç yapan Sedat Tuncer, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 32 yaşında olan yarışmacı aslen Kastamonulu ancak yarışmaya İstanbul'dan dahil olmuş. Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.
Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve ve Somer Sivrioğlu'ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer'in MasterChef macerasının ne kadar devam edeceği ilerleyen günlerde belli olacak.
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
2020 MASTERCHEF KADROSU
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat