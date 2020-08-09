Yakın zamanda bir yıldır sevgili olduğu Mert Yazıcıoğlu ile tatile çıkan ve magazinden gündeminden düşmeyen Afra Saraçoğlu, bu kez dans videosu ile şaşırttı. Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında soruları da arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya devam ediyor. Hayatının yanı sıra Afra Saraçoğlu Instagram hesabına dair bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
"K-POP'U YENİ KEŞFETTİM"
"Dans etmeye bayılıyorum. K-Pop'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa 'hadi bana hemen K-Pop öğret dedim' ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen" notuyla paylaştı.
AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.
Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.
Ödülleri:
2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar
Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)
2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)
2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)
2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)
K-POP NEDİR?
K-pop, İngilizce "Korean pop" ifadesinden kısaltma),Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur. K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.