Haberler Galeri Magazin Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, ifşa mesajları ile şoke etti. Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen ardından eşinden gelen barışma mesajlarını da yayınlandı. Kendi evinde kendi yatağında aldatıldığını söyleyen Merve Bayraktar, dava açmaya hazırlanıyor. İşte Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları...

30.06.2020 11:02 - Son Güncelleme: 30.06.2020 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





