Haberler Galeri Magazin Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, ifşa mesajları ile şoke etti. Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen ardından eşinden gelen barışma mesajlarını da yayınlandı. Kendi evinde kendi yatağında aldatıldığını söyleyen Merve Bayraktar, dava açmaya hazırlanıyor. İşte Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları...

30.06.2020 11:02 - Son Güncelleme: 30.06.2020 11:18
Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski'nin gençliği karakteri ile dikkat çeken oyuncu Ufuk bayraktar, ihanet skandalı ile gündeme geldi. 38 yaşındaki Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları gündeme bomba gibi düştü.

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Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar'ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlandı.

Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.
Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşmıştı.

Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Kendi evinde kendi yatağında aldatıldığını söyleyen Merve Bayraktar, dava açmaya hazırlanıyor.

Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! Yılın ihanet skandalında ifşa mesajları şoke etti! 'İt gibi pişmanım'

Ufuk Bayraktar'ın ifşa mesajları, kısa sürede Twitter'da 'trend topic' listesine girdi. Ünlü oyuncuya tepki yağdı.

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