Yonca Evcimik'in, ekonomik kriz yaşadığı için geçtiğimiz yıl özel bir bankadan çektiği krediyi ödeyemediği hatta icralık olduğu ileri sürüldü. Borçlarından dolayı 3,5 milyon TL'lik evinin satılacağı iddia edilen şarkıcı, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

"İCRALIK OLMADI, ÖDEMELERİ ERTELEDİ"

Hürriyet'in haberine göre; yapılan açıklamada yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemediği ve bu yüzden de ipotek gösterdiği evinin satışa çıkarılmak üzere İcra Müdürlüğü'ne başvurduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.