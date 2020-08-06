Doya Doya Moda haftanın 4'üncü gününde yine çok heyecanlıydı. Birbirinden iddialı yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada bugünün en düşük ve en yüksek puanları belli oldu. Yarın ise haftanın finali yaşanacak ve birinci olan kişi altın kolyeyi kazanırken en düşük puanı alan yarışmacı da elenecek. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 6 Ağustos Perşembe Doya Doya Moda puan durumu…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Nur 17 puanla günün birincisi oldu.
Rümeysa:13
Rabia: 11
Sanaz: 5
Birben: 5
İmani:5
Sabiha:7
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (31 TEMMUZ)
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha ve Rabia girdi. Kemal Doğulu ilk başta puanları eşit olduğu için ikisinin de elendiğini söylese de sonra şaka olduğunu açıkladı. Bayram dolayısıyla bu hafta eleme olmadı.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (31 TEMMUZ)
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMİDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sabiha, 24 yaşında ve aslen Rizeli. Çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Başından bir evlilik geçen ve bir çocuk sahibi olan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.