Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner son haliyle sevenlerini üzdü!

Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıkan Sayıner'in, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner...