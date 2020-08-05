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    • 05.08.2020 10:37
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    • 05.08.2020 10:44
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    ’e icra şoku! Kredi borcunu ödeyemeyince...

    90'lı yıllara damgasını vuran sanatçılardan haciz şoku yaşadı. Geçtiğimiz yıl bir bankadan kredi çeken ve yaklaşık bir milyon liralık kredi borcu olan 56 yaşındaki Evcimik, borcunu ödeyemeyince icralık oldu. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

    Yonca Evcimik’e icra şoku!

    , geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çekti. Yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, iddiaya göre bir süre sonra krediyi ödeyemedi. Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi.Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi.Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

    3.5 MİLYON BEDEL

    Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı.

    İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı.Bilirkişi, evin 3,5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.

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