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    • Magazin
    • 03.08.2020 18:33
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    • 03.08.2020 18:41
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    Saatlerce sudan çıkmayan denizin tadını çıkardı! İşte 33 yaşındaki İrem'in eğlenceli anları...

    Kurban Bayramı tatilini Yalıkavak'ta değerlendiren Derici önceki gün, bir plajda görüntülendi. Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti. ’da tatil yapan ünlüler kervanına katılan 'nin denizdeki eğlenceli anları, magazin basınına işte böyle yansıdı...

    İrem Derici denizin tadını çıkardı!

    Kurban bayramı tatilini 'da değerlendiren önceki gün Yalıkavak'ta bir beach görüntülendi. İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kaldı. İşte Bodrum'da tatil yapan ünlüler kervanına katılan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin mavi sulardaki keyifli halleri...

    Kurban Bayramı tatilini Yalıkavak'ta değerlendiren Derici önceki gün, bir plajda görüntülendi.

    DENİZDEN ÇIKMADI

    İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kalırken, eğlenceli anları da oldukça dikkat çekti.

    Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti.

    Haberler Magazin Saatlerce sudan çıkmayan İrem Derici denizin tadını çıkardı! İşte 33 yaşındaki İrem'in eğlenceli anları...
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