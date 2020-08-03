Kurban bayramı tatilini Bodrum'da değerlendiren İrem Derici önceki gün Yalıkavak'ta bir beach görüntülendi. İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kaldı. İşte Bodrum'da tatil yapan ünlüler kervanına katılan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin mavi sulardaki keyifli halleri...
Kurban Bayramı tatilini Yalıkavak'ta değerlendiren Derici önceki gün, bir plajda görüntülendi.
DENİZDEN ÇIKMADI
İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kalırken, eğlenceli anları da oldukça dikkat çekti.
Denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcıya menajeri de eşlik etti.