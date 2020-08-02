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Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'dan photoshop yanıtı...

Demet Akalın'dan bikinili poz geldi. Boşandığı eşi ve kızı ile bir süredir tatilde olan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikini ve mayolu fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Çocuklar ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile birlikte tatilde görüntülenen Demet Akalın'ın bikinili fotoğraflarına, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlar yapılmış ve aradan çok geçmeden Akalın'dan mayolu paylaşım gelmişti. Mayolu fotoğraflarına photoshop yorumu alan Demet Akalın, bikinili pozuyla meydan okudu. İşte Demet Akalın ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

02.08.2020 15:59 - Son Güncelleme: 02.08.2020 16:05
Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'den photoshop' yanıtı...

Boşandığı eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile bayram paylaşımında bulunan Demet Akalın, photoshop iddialarına da yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülenen ve göbeği ile dikkat çeken Akalın, ardından mayolu paylaşımda bulunmuş ve photoshop iddialarıyla dikkat çekmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, kızı Hira'nın gözünden photoshop iddialarını yalanladı.

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Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'den photoshop' yanıtı...

Geçtiğimiz günlerde Özlem Yıldız ile tatil yaptığı sıralarda objektiflere yansıyan Demet Akalın, bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından mayolu paylaşımda bulundu.

Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'dan photoshop' yanıtı...

Bu paylaşımına, 'Bir haftada nasıl oldu bu?', 'Yaşasın photoshop' şeklinde yorumlar alan Akalın, bu kez de kızı Hira'nın çektiği bikinili fotoğrafını, 'filtresiz ve photoshopsuz' paylaştı. İşte Demet Akalın'ın bikinili hali ve ünlülerin 2020 yaz tatlinden kareler...

Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'den photoshop' yanıtı...

BURCU KIRATLI VE SİNAN AKÇIL

Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı ile Bodrum'da görüntülendi.

Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'den photoshop' yanıtı...

Güzel oyuncu, denizde Sinan Akçıl'ı öpmeye doyamadı.

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