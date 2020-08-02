Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'dan photoshop yanıtı...
Demet Akalın'dan bikinili poz geldi. Boşandığı eşi ve kızı ile bir süredir tatilde olan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikini ve mayolu fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Çocuklar ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile birlikte tatilde görüntülenen Demet Akalın'ın bikinili fotoğraflarına, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlar yapılmış ve aradan çok geçmeden Akalın'dan mayolu paylaşım gelmişti. Mayolu fotoğraflarına photoshop yorumu alan Demet Akalın, bikinili pozuyla meydan okudu. İşte Demet Akalın ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...
Boşandığı eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile bayram paylaşımında bulunan Demet Akalın, photoshop iddialarına da yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülenen ve göbeği ile dikkat çeken Akalın, ardından mayolu paylaşımda bulunmuş ve photoshop iddialarıyla dikkat çekmişti. 48 yaşındaki şarkıcı, kızı Hira'nın gözünden photoshop iddialarını yalanladı.