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Demet Akalın bikinili pozuyla meydan okudu! 48 yaşındaki Demet Akalın'dan photoshop yanıtı...

Demet Akalın'dan bikinili poz geldi. Boşandığı eşi ve kızı ile bir süredir tatilde olan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikini ve mayolu fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Çocuklar ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile birlikte tatilde görüntülenen Demet Akalın'ın bikinili fotoğraflarına, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlar yapılmış ve aradan çok geçmeden Akalın'dan mayolu paylaşım gelmişti. Mayolu fotoğraflarına photoshop yorumu alan Demet Akalın, bikinili pozuyla meydan okudu. İşte Demet Akalın ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden görüntüler...

02.08.2020 15:59 - Son Güncelleme: 02.08.2020 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





