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Demet Özdemir bikinisi ile plajda kahkaha krizine girdi! İşte 28 yaşındaki Demet'in keyifli halleri...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimleri için önümüzdeki günlerde İstanbul'a dönecek olan Demet Özdemir, tatilin son günlerinin tadını çıkartıyor. Oyuncu Demet Özdemir, Çeşme'de denize girerken görüntülendi.Bikinisi ile plajın dikkat çeken ismi olan oyuncunun keyfi yerindeydi. Suyun içinde arkadaşının anlattıkları karşısında gülme krizine giren Demet Özdemir, denizden çıktığında hala gülmesi ile dikkat çekti. İşte tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

03.08.2020 09:44 - Son Güncelleme: 03.08.2020 09:44
Demet Özdemir bikinisi ile plajda kahkaha krizine girdi! İşte 28 yaşındaki Demet'in keyifli halleri...

Hangi ünlü, tatilini nasıl geçiriyor? Oyuncu Demet Özdemir, Çeşme'de denize girerken görüntülendi. Arkadaşıyla denize giren oyuncunun, keyfi yerindeydi.

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Demet Özdemir bikinisi ile plajda kahkaha krizine girdi! İşte 28 yaşındaki Demet'in keyifli halleri...

Demet Özdemir, suyun içinde arkadaşının anlattıkları karşısında gülme krizine girdi.

Demet Özdemir bikinisi ile plajda kahkaha krizine girdi! İşte 28 yaşındaki Demet'in keyifli halleri...

Güzel oyuncunun denizden çıkarken hâlâ gülmesi dikkat çekti.

Demet Özdemir bikinisi ile plajda kahkaha krizine girdi! İşte 28 yaşındaki Demet'in keyifli halleri...

İşte Demet Özdemir ve ünlülerin2020 yaz tatilinden kareler...

Demet Özdemir bikinisi ile plajda kahkaha krizine girdi! İşte 28 yaşındaki Demet'in keyifli halleri...

DEMET ÖZDEMİR

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