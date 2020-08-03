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    • 03.08.2020 16:19
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    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy darp edilen Ukraynalı model için devreye girdi! "Magandalık kimsenin yanına kar kalmayacak"

    Ukraynalı top model arkadaşı ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak, "Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Dünyaca ünlü Ukraynalı top model ve arkadaşları, Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik mekanın tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran modelin gördüğü şiddete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

    "MAGANDALIĞIN KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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