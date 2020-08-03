Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy darp edilen Ukraynalı model için devreye girdi! "Magandalık kimsenin yanına kar kalmayacak"

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik mekanın tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran modelin gördüğü şiddete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.

"MAGANDALIĞIN KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi.