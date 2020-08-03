Şeyma Subaşı'nın Ukraynalı model arkadaşı Daria Kyryliuk Çeşme'de darp edildi! Olayla ilgili yeni gelişme...
Şeyma Subaşı'nın dünyaca ünlü Ukraynalı top model arkadaşı Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Beach club tarafından yapılan açıklamada, ünlü modelin iddiaları kabul edilmezken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik mekanın tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Daria Kyryliuk maruz kaldığı şiddeti, fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Modele ilk desteklerden biri de arkadaşı Şeyma Subaşı'ndan geldi.
SALDIRI SONRASI KANLI YÜZÜNÜN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.
"KORKUNÇSUNUZ"
Arkadaşının uğradığı saldırıya sessiz kalamayan Şeyma Subaşı da Instagram hesabından Daria Kyryliuk'a destek vererek yaşanan olayı kınadı. Subaşı paylaşımında, "Çok yakın çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz" ifadelerini kullandı.
POLİS İFADELERİNE BAŞVURDU
Ünlü model Kyryluuk ve darbedilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darbedilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadelerini aldı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake Peter Wıllıs Flemıng'in olayla ilgili bilgisine başvurdu.
Daria Kyryliuk, ifadesinde, tatil için geldiği Çeşme'de erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu bir grup ile gittiği beach club'dan saat 03.00 sıralarında çıkarken, nedensiz olarak özel güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi.
Alsuwaıdı de ifadesinde aynı konuyu anlattı. İkili, kendilerini darbeden kişinin isminin 'Kadir' olduğunu kaydetti.