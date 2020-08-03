TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda ikinci sezonuyla da keyifle takip ediliyor, yeni yarışmacılar oldukça iddialı. Kurban Bayramı'nın son günü olsa da ekrana gelen Doya Doya Moda'da yeni haftanın ilk gününde en düşük ve en yüksek puanı hangi yarışmacılar aldı. Geçtiğimiz hafta bayram dolayısıyla hiç kimsenin elenmemesinden dolayı bu hafta yeni bir yarışmacı da eklenmedi. Peki Doya Doya Moda birincisi kim oldu?
31 TEMMUZ DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Rabia 19 puan ile günün birincisi oldu.
Rümeysa :11
Nur: 5
Birben:12
İmani:5
Sabiha:5
Sanaz:10
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (31 TEMMUZ)
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha ve Rabia girdi. Kemal Doğulu ilk başta puanları eşit olduğu için ikisinin de elendiğini söylese de sonra şaka olduğunu açıkladı. Bayram dolayısıyla bu hafta eleme olmadı.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?
86 puanla haftanın birincisi olan isim Rümeysa Buyuran oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
RABİA BEYZA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.