TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda ikinci sezonuyla da keyifle takip ediliyor, yeni yarışmacılar oldukça iddialı. Kurban Bayramı'nın son günü olsa da ekrana gelen Doya Doya Moda'da yeni haftanın ilk gününde en düşük ve en yüksek puanı hangi yarışmacılar aldı. Geçtiğimiz hafta bayram dolayısıyla hiç kimsenin elenmemesinden dolayı bu hafta yeni bir yarışmacı da eklenmedi. Peki Doya Doya Moda birincisi kim oldu?