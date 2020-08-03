Burak Dayı kimdir? Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı kaç yaşında, nereli?

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006-2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.