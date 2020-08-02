ENGİN ALTAN DÜZYATAN BEKLENİYORDU ANCAK...

İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia da ortaya atılmıştı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşulmuştu. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor.

TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.