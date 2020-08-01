KURULUŞ OSMAN'DA BEKLENMEDİK VEDA

Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.