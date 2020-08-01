ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde yeni bri gelişme yaşandı. Bu anlamda yeni sezon iple çekilirken, ayrılık haberi Kuruluş Osman hayranlarını derinden üzdü. Dizide Dündar Bey'in oğlu Bahadır'a hayat veren ünlü oyuncu Çağkan Çulka, Kuruluş Osman'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.
KURULUŞ OSMAN'DA BEKLENMEDİK VEDA
Çağkan Çulka paylaşımında "Hoşçakal Kuruluş Osman Ailesi... Emeği geçen herkesin emeğine, gönlüne sağlık. Hayatıma katmama vesile olduğun tüm tecrübelere şükürler olsun. Su gibi, yola devam." ifadelerini kullandı.
ÇAĞKAN ÇULHA KİMDİR?
Çağkan Çulha 22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya geldi. Korkmaz Yiğit Lisesi mezunu olan Çağkan Çulha İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitim gördü. Çulha, şöhreti Acemi Cadı dizisiyle yakalamıştır.
Bunun dışında Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Adanalı dizilerinde de rol almıştır. Mine Mutlu'nun oğludur. Son olarak 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Engin" rolüyle kamera karşısında yer almıştır.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Kaçak dizisinde oynamıştır.