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    • 31.07.2020 10:26
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    Usta sanatçı : Gördüğüm en iyi lider ...

    Usta sanatçı , açıklamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 50 yaşındaki Serdar Ortaç, 'in sunduğu programa katıldı. Ateş'in sorularını yanıtlayan Ortaç, kendisine yöneltilen "Siyasi görüşün ne?" sorusuna cevaben, gördüğü en iyi liderin Başkan  olduğunu söyledi.

    Gördüğüm en iyi lider Recep Tayyip Erdoğan

    Ünlü şarkıcı , 'in sunduğu programa katıldı. Ateş'in sorularını yanıtlayan 50 yaşındaki Ortaç, kendisine yöneltilen "Siyasi görüşün ne?" sorusuna cevaben, gördüğü en iyi liderin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

    "RECEP TAYYİP ERDOĞAN GÖRDÜĞÜM EN İYİ LİDER"

    Ortaç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Ben her şeyi gördüm, Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, rahmetli Özal, babam Adnan Menderes'i gördü. Siyasi fikrim yok ama burada gördüğüm her şeyin arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bence gördüğüm en iyi lider.

    Herkesin hatası olur, belki vardır, her şeyi aynı anda nasıl düşünsün adam mesela. Belki ekibe danışıyordur, ekipten çatlak bir ses çıkıyordur, belki bir şey yaparken bu olmamalıdır diyordur. Ama şükürler olsun yani. Ben çok beğeniyorum yani ve Tayyip Erdoğan diyorum. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri."

    "Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. O yüzden 'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum."

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