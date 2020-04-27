Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen Ebru Gündeş itirafına Demet Akalın'dan sert yanıt!
Serdar Ortaç'tan yıllar sonra Ebru Gündeş itirafı geldi. Son günlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Ortaç, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube'da canlı yayınlanan "Magazin Noteri" programına konuk oldu. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile neden konuşmadıklarını anlatan Ortaç, Demet Akalın'ı aralarını bozmakla suçladı. Demet Akalın ise Seradr'a bakın nasıl yanıt verdi!
Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın YouTube'da canlı yayınlanan "Magazin Noteri" programına konuk olan Serdar Ortaç çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile neden konuşmadıklarını anlatan Ortaç, Demet Akalın'ı aralarını bozmakla suçladı. İşte Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalar...
*Bir zamanlar çok sıkı dost olduğun Ebru Gündeş'le görüşüyor musunuz?
- 5 yıl önce Çeşme'de Demet Akalın'la sohbet ediyorduk, Reza Zarrab tutuklanmıştı. Demet dedi ki "Ebru'yu arayıp geçmiş olsun dedin mi?" Ben de "Daha bugün tutuklandı. Bir gün geçsin, ne olduğunu anlayalım, yarın ararım" dedim ve o konu öyle kapandı. Aylar sonra Demet, Ebru'ya "Aman Reza içeri girdi, ben neden Ebru'yu arayayım" demişim gibi aktarmış. Ebru da bu denilene inanıp o günden beri yüzüme bile bakmadı. "Merhaba" desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık çöpe gitti.
* "Şimdi daha çok ayakkabın ve çantan olsa nereye gideceksin, giyeceksin?" sözlerine Demet Akalın "Herkes bütçesine göre harcar. Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu" karşılığını verdi...
- Ben ona demedim ki, kendime söyledim. "Öküz kadar paran olsa nereye gideceksin?" dedim kendime. Ama Demet bel altı vurdu. Sana ne benim kumarımdan. Ben kazandım; bin 500 tane eser yazarak. Kumar oynadım, eşeklik ettim ve kaybettim. Bu lafın üzerine ne diye konuşuyorsun ki... Kimseye kızmam, kızmadım. 30 senelik müzik yaşantımın ilk fırçasını şu an atıyorum.
"BİLSEM Kİ" ŞARKIM 7 SÜLALEMİ GEÇİNDİRİR
* Son dönemde ciddi bir maddi sıkıntı mı yaşıyorsun?
- Hayır, param bitmedi. Allah'a şükür evim, arabalarım, 2 bin TL değerinde bisikletim var. Bir aydır evden çıkmayıp sürekli şarkı yazıyorum. Bir sürü bestem var. Ben öldükten sonra "Bilsem Ki" şarkımın telifiyle yedi sülalem geçinir. Çünkü tam 18 milyon kez indirilmiş. 380 milyon kez de dinlenmiş üst üste. Yani para konusunda bence Serdar Ortaç'ın ismi yeter. Acınacak halde değilim. Yarın bir reklam teklifi gelir, hiç belli olmaz bu işler. Yani toparlanır. Annemle nasıl konuşuyorsam Instagram canlı yayınlarında da aynı öyle konuşuyorum.
* Eski eşin Chloe'ye bu ayki tazminatını ödeyemediğini söyledin...
- Taksitlerle toplam 1 milyon TL ödeyeceğim. Chloe, "Bugün varsa bugün, seneye olursa seneye öde. Ben o parayı helal ettim" dedi. Kız benden ayrılırken 300 bin TL istedi. O da İrlanda'da bir ev kiralayıp yeni hayat kurmak için... 1 milyon TL'yi ben vermek istedim. Ama taksitlere böldüm. Kıza laf etmesinler, kötü de görmesinler.