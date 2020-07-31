Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken yaz günlerinde yeni sezon tarihinin belli olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Yayınlandığı güne damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 165. sezon finali bölümüyle Nisan ayının son günlerinde ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Sezon finali bölümünde Feyyaz kurduğu hain planların işlediğini zannederken en büyük darbe Çakırbeyli ailesinden geldi. Hızır bütün planları alt üst etti. Peki, EDHO 6. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.