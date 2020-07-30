Bu olayın ardından Gürses, babasına tamamen küstü ve cezaevinde ziyaretine gitmediği babasını daha sonra tahliye olduktan sonra bir kez bile görmedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Urfa'ya dönen baba Akbaş, yeniden evlenip çay ocağında çalışmaya başladı. Gürses'in görüşmese de zaman zaman maddi olarak yardımda bulunduğu babası 2007 yılında yaptığı bir röportajda, "Benim çoluğum çocuğum yok. Müslüm Gürsesmiş, beni hiç ilgilendirmez. Benim oğlummuş. Bir gün gelip Mehmet Akbaş diye çağıran oldu mu kapıda?" diyerek sitem etti.



