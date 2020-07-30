Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş akşam filmi izleyecek olanların merak ederek sıklıkla araştırdığı kişilerden biri oldu. Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın eşini ve kızı Ezo'yu öldürdüğü biliniyor. Mehmet Akbaş'ın ne zaman ve neden öldüğüne dair bilgileri haberimiz bulabilirsiniz.
MÜSLÜM GÜRSES'İN BABASI MEHMET AKBAŞ KİMDİR?
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş. Müslüm Gürses'in prostat kanseri sebebi ile tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti.
Yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Müslüm Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü.
Bu olayın ardından Gürses, babasına tamamen küstü ve cezaevinde ziyaretine gitmediği babasını daha sonra tahliye olduktan sonra bir kez bile görmedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Urfa'ya dönen baba Akbaş, yeniden evlenip çay ocağında çalışmaya başladı. Gürses'in görüşmese de zaman zaman maddi olarak yardımda bulunduğu babası 2007 yılında yaptığı bir röportajda, "Benim çoluğum çocuğum yok. Müslüm Gürsesmiş, beni hiç ilgilendirmez. Benim oğlummuş. Bir gün gelip Mehmet Akbaş diye çağıran oldu mu kapıda?" diyerek sitem etti.