EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?



1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak'ın anne ve babası cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Sinem Gürkaynak ve Kemal Gürkaynak'tır. Lara adında bir kız kardeşi olan Eda Gürkaynak, 2013 yılında Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olduktan sonra New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Amerika'nın en başarılı Türk mezunları listesine adını yazdırdı.



BİRKAN SOKULLU KİMDİR?



Birkan Sokullu kimdir, Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2003 yılında, 'Best Model Of Turkey' yarışmasında üçüncü oldu.

Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.