Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler aldı. "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkms production ile anlaştı. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.

2012 yılında "Uçurum" dizisinde hırslı bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 sezonunda ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

2014 yılının Şubat ayında ekranlarda olacak olan "Kurt Seyt & Shura" adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Aslı Enver ile evlendi, 2015 yılında ise boşandı.



Filmleri :

2008 – Melekler Korusun (dizi)

2008 – Küçük Kadınlar (dizi)

2008 – Elif (dizi)

2010 – Küçük Sırlar (dizi)

2012 – Ucurum (dizi)

2013 – Fatih (dizi)

2014 – Kurt Seyt & Shura



