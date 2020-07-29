Barış Arduç ile Gupse Özay evleniyor! 5 kişilik nikah 1 yıl sonra düğün...
Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de görüntülendi. 6 yıldır birlikte olan çift, magazin gündeminde yer almayı pek sevmese de attıkları her adım yakından takip ediliyor. Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç evlenmeye hazırlanıyor. Bu hafta İzmir Çeşme'de nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise gelecek yıl yapacakları öğrenildi.
6 yıldır aşk yaşayan oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un nikah tarihi belli oldu. Bu hafta İzmir Çeşme'de şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişilik nikah töreni ile dünyaevine girecek olan çift, düğünü gelecek yıl yapmayı planlıyor. 32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti: "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir."
Barış Arduç ve müstakbel eşi Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde Çeşme tatilinde görüntülendi. Yüzdükten sonra el ele tutuşup birbirlerine destek olarak denizden çıkan Barış - Gupse çifti, 6 yıldır aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ara sıra da olsa objektiflere takılıyor.