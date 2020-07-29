Barış Arduç' ile Gupse Özay evleniyor! 5 kişilik nikah 1 yıl sonra düğün...

6 yıldır aşk yaşayan oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un nikah tarihi belli oldu. Bu hafta İzmir Çeşme'de şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişilik nikah töreni ile dünyaevine girecek olan çift, düğünü gelecek yıl yapmayı planlıyor. 32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti: "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir."