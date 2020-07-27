Son dönemlerde Diriliş Ertuğrul Keşmir'de büyük ilgiyle izleniyor. Dizi bölgede yaşayanların motivasyon kaynağı olurken, çoğu aile bebeğinin ismini Ertuğrul koyuyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve 13'üncü yüzyılda Kayı Boyu'nun reisi olan Ertuğrul Gazi'nin Anadolu topraklarında Bizans, Moğol ve birçok düşmanla verdiği mücadeleyi anlatan dizi, Keşmirlilere moral oluyor. Türkiye'de geçen yıl sona eren diziyi Keşmirliler kendi dillerine çevirerek izliyorlar.
KEŞMİRLİLERE MORAL OLUYOR
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın dizide canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri, dünyada özellikle İslam ülkelerinde oldukça popüler oldu. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin babası ve 13'üncü yüzyılda Kayı Boyu'nun reisi olan Ertuğrul Gazi'nin Anadolu topraklarında Bizans, Moğol ve birçok düşmanla verdikleri mücadeleyi anlatan dizi, Keşmirlilere moral oluyor.
KENDİ DİLLERİNE ÇEVİREREK İZLİYORLAR
Diziyi dışarıdan gelenler, flaş bellekleri ile her Keşmirlinin evine ulaştırdı. 5'inci sezonu Türkiye'de biten diziyi Keşmirliler kendi dillerine çevirerek izliyorlar.
"DİZİDE KENDİMİ BULDUM"
27 yaşında Keşmirli Abu Bakir, korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde kaldığı günlerde diziyi izlemeye başladığını, kendi memleketi için mücadelenin gücünü dizide bulduğunu ifade etti. Abu Bakir, "Fark ederseniz Diriliş Ertuğrul dizisinde Allah'ın izniyle bir gün kötü günlerin gideceği öğretiliyor. Yapılacak her türlü mücadelede sabırlı, akıllı ve umutlu olunması anlatılıyor. Bu diziyi sadece ben değil, yüz binlerce Keşmirli her gün izliyor. Diriliş Ertuğrul dizisi, yıllardır Hindistan tarafından ezilen Keşmirliler arasına yeni umut getirdi diyebilirim. Ben dizinin sonuncu bölümüne kadar izledim. Ben ezilen bir Keşmirli olarak dizide kendimi buldum. Ayrıca dizide canlandırılan kültür, toplum ve dini isteklerimi de İslamiyet ile bağdaştırarak nasıl bir araya getirebileceğimi öğrendim" dedi.
Siyaset Bilimcisi Nur Muhammad ise, Diriliş Ertuğrul dizisinin Keşmir bölgesinde diğer yerlere göre daha çok etkileyici olmasının nedenlerini araştırdı. Nur Muhammad, "Bu dizinin burada popüler olmasının üç temel neden vardır. 1'incisi, dizinin konusu kendileri gibi mazlum insanlarını anlatmasıdır. 2'incisi kültürü anlatıyor. 3'üncüsü, bu dizi İslami norm ve kültürünü yaşatarak mücadeleyi anlatıyor. Bu nedenlerden dolayı bu dizi Keşmir bölgesinde bu kadar etkileyici oldu" dedi.
ARTIK ÇOĞU YENİ DOĞAN BEBEĞİN İSMİ 'ERTUĞRUL' KOYULUYOR
Yönetmen Metin Günay'ın seyircilerle buluşturduğu Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Keşmirliler, yeni doğan bebeklerine de dizi karakterlerinin adını vermeye başladı. Yapılan bir araştırmada, son 6 ay içerisinde Keşmir'de doğan bebeklerin büyük bir kısmının isminin dizinin karakterlerin isimlerinden oluştuğu belirtildi. Yeni doğan bebeğine Ertuğrul adını veren Najish Aktar, "Gebelik döneminde bu diziyi izledim ve kocama dedim ki; 'Bizimki oğlan olursa ismini Ertuğrul koyacağım', o da 'tamam' dedi. 4 hafta önce erkek bir bebeğim oldu. Biz de önceden kararlaştırdığımız gibi onun ismini Ertuğrul koyduk" dedi.
Keşmirli çocuk uzmanı Shuail Naik, "Son dört ayda bu bölgede yeni doğan bebeklerin çoğunun ismi dizideki karakterlerden oluştu. En çok Ertuğrul ismi koyuldu. Kız olunca da kız karakterlerinden isim alıyorlar" dedi.