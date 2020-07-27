Son dönemlerde Diriliş Ertuğrul Keşmir'de büyük ilgiyle izleniyor. Dizi bölgede yaşayanların motivasyon kaynağı olurken, çoğu aile bebeğinin ismini Ertuğrul koyuyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve 13'üncü yüzyılda Kayı Boyu'nun reisi olan Ertuğrul Gazi'nin Anadolu topraklarında Bizans, Moğol ve birçok düşmanla verdiği mücadeleyi anlatan dizi, Keşmirlilere moral oluyor. Türkiye'de geçen yıl sona eren diziyi Keşmirliler kendi dillerine çevirerek izliyorlar.

KEŞMİRLİLERE MORAL OLUYOR

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın dizide canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteri, dünyada özellikle İslam ülkelerinde oldukça popüler oldu. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin babası ve 13'üncü yüzyılda Kayı Boyu'nun reisi olan Ertuğrul Gazi'nin Anadolu topraklarında Bizans, Moğol ve birçok düşmanla verdikleri mücadeleyi anlatan dizi, Keşmirlilere moral oluyor.