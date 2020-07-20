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    • 20.07.2020 18:09
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    ve hakkında açıklamada bulundu: Sözlerim yanlış anlaşıldı...

    Usta oyuncu , ile ilgili yaptığı açıklamaların sosyal medyada yanlış anlaşılması üzerine video çekerek yeni bir açıklamada bulundu. 'Ben de o dizinin bir parçasıyım.' diyen usta oyuncu, yanlış anlaşıldığını ve 'in diziye çok yakıştığını ifade etti.

    Usta oyuncudan Kuruluş Osman açıklaması

    Serdar Gökhan, önceki gün yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılması üzerine bir video çekti ve Kuruluş Osman dizisi hakkında yeni bir açıklamada bulundu. İşte reyting reyting rekortmeni diziyi zevkle izlediğini ifade eden usta sanatçı Serdar Gökha'ın videosu...

    Usta oyuncu Serdar Gökhan, önceki gün diziler ile ilgili yaptığı açıklamaların sosyal medyada yanlış anlaşılması üzerine video çekerek açıklamalarda bulundu. Serdar Gökhan, "Muhabir arkadaşlarla yaptığımız tamamen iyi niyetli sohbet, sosyal medyada yanlış anlaşılmalara yol açtı. İnsanlar bazı şeyleri yanlış anladılar" diyerek sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

    KURULUŞ OSMAN'IN BAŞROL OYUNCUSU ÖZÇİVİT'E DESTEK VERDİ

    Serdar Gökhan "Kuruluş Osman ile ilgili herhangi bir kötü yorum yapmam mümkün değil. Ben de o dizinin bir parçasıyım. Koronavirüs döneminde bile büyük bir özveriyle çalıştılar, seyirciyi dizisiz bırakmadılar. Takdir etmek lazım" diyerek reyting rekortmeni diziyi zevkle izlediğini ifade etti.
    Gökhan, "Ben Burak Özçivit kardeşimi seviyorum. Diziye de çok yakıştığını, tam Türk tipi olduğunu da söyledim. Onun için Allah yollarını açık etsin dizileri daim olsun" sözleriyle 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Özçivit'e destek verdi.
    Haberler Magazin Serdar Gökhan Kuruluş Osman ve Burak Özçivit hakkında açıklamada bulundu: Sözlerim yanlış anlaşıldı...
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