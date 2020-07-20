KURULUŞ OSMAN'IN BAŞROL OYUNCUSU ÖZÇİVİT'E DESTEK VERDİ

Serdar Gökhan "Kuruluş Osman ile ilgili herhangi bir kötü yorum yapmam mümkün değil. Ben de o dizinin bir parçasıyım. Koronavirüs döneminde bile büyük bir özveriyle çalıştılar, seyirciyi dizisiz bırakmadılar. Takdir etmek lazım" diyerek reyting rekortmeni diziyi zevkle izlediğini ifade etti.

Gökhan, "Ben Burak Özçivit kardeşimi seviyorum. Diziye de çok yakıştığını, tam Türk tipi olduğunu da söyledim. Onun için Allah yollarını açık etsin dizileri daim olsun" sözleriyle 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Özçivit'e destek verdi.