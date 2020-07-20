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Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımlarını yaptığı ev tam 6 milyon TL! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki villası

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, karantina sonrası eşi ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmiş, Fahriye Evcen ise doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 13 Nisan 2019'da bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Fahriye Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı. İşte Fahriye Evcen'in bikinili fotoğraflar paylaştığı ve Karan bebeğin ilk kez görüntülendiği villa...

20.07.2020 09:44 - Son Güncelleme: 20.07.2020 09:48
Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımlarını yaptığı ev tam 6 milyon TL! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki villası

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 24 Haziran'da sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerine gitti. Doğmadan önce açılan Instagram hesabıyla en popüler çocuk olan Karan, ikinci kez gittiği Bodrum'da babasıyla tatilin tadını doyasıya çıkardı.

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Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımlarını yaptığı ev tam 6 milyon TL! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki villası

Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün çocukları Karan ile birlikte Ortakent'teki Midtown AVM'de görüntülendi. Kısa süreli alışveriş yapan Burak Özçivit, Fahriye Evcen çifti, sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımlarını yaptığı ev tam 6 milyon TL! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki villası

YAZLIKTA YENİLİK

Aylardır koronavirüs salgını sebebiyle karantinada olan Fahriye Evcen, yazlık evlerini bu yaz başında yeniledi. Dekorasyon, bahçe peyzajı ve havuzda yaptırdığı değişiklikler için 200 bin TL harcandı.

Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımlarını yaptığı ev tam 6 milyon TL! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki villası

Salgın nedeniyle mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayan çift, oğulları Karan ile bu büyük bahçede zaman geçiriyor.

Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımlarını yaptığı ev tam 6 milyon TL! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki villası

Çift, Bodrum merkez ve Türkbükü'ndeki işlerine de Burak Özçivit'in küçük teknesiyle gidiyor.

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