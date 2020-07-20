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Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımlarını yaptığı ev tam 6 milyon TL! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki villası

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, karantina sonrası eşi ile geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmiş, Fahriye Evcen ise doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 13 Nisan 2019'da bebekleri Karan'ı kucağına aldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük'te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Fahriye Evcen'in annesi ve kız kardeşini de ağırladı. İşte Fahriye Evcen'in bikinili fotoğraflar paylaştığı ve Karan bebeğin ilk kez görüntülendiği villa...

20.07.2020 09:44 - Son Güncelleme: 20.07.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





