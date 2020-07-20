Şehriban Emirli kimdir, kaç yaşında? Şehriban Emirli Mehmet Aslantuğ kürtaj iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada gündem olan Mehmet Aslantuğ Şehriban Emirli iddialarının ardından Şehriban Emirli kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
ŞEHRİBAN EMİRLİ KİMDİR?
Şehriban Emirli, İnfilak, Balta, Ay Işığı Operasyonu, Ninja Gece Savaşçısı ve Kızımın Kanı gibi Türk filmlerinde oynamıştır.
ŞEHRİBAN EMİRLİ MEHMET ASLANTUĞ KÜRTAJ İDDİASI!
Emirli henüz 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ve iki kez hamile kaldığını iddia etti. Şehriban Emirli ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken o yıllarda yasal olmamasına rağmen Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü.
Bir sene sonra tekrar hamile kaldığını ancak aynı baskılar sonrası Mehmet Aslantuğ'un bulduğu bir merdiven altı klinikte aldırdığını iddia etti. Şehriban Emirli o dönem pek çok doktorun hem kendisini hem de Mehmet Aslantuğ'a "Bu bir cinayet olur. Bebek artık 5 aylık. Ayrıca anne operasyon sırasında hayatını kaybedebilir, anne adayı ömür boyu bir daha hamile kalamayabilir" diye uyardığını buna rağmen ikinci çocuğunu da aldırmak zorunda kaldığını ileri sürdü.
Üst üste yaşadığı bu travmalardan sonra kısır kaldığını ve Mehmet Aslantuğ'dan ayrıldığını söyleyen Şehriban Emirli "Bir daha hiç hamile kalamadım. Yaşadığım evlilik bu yüzden bitti" dedi.
Acısını hep içinde yaşadığını ve bir dönem çok aşık olduğu Mehmet Aslantuğ'u her seferinde affettiğini söyleyen Şehriban Emirli iki yıl önce yaşanan bir telefon konuşmasından sonraysa artık eski hayat arkadaşının tepkisinin ardından konuşma kararı verdiğini söyledi. Emirli o konuşmayı şöyle anlattı: "2018 yılında Mehmet'le konuştuk. Bana 'Nasılsın, evlendin mi, çocuğun var mı' diye sordu. Ben yıllar önceki olayları anlatıp kısır kaldığımı söylediğimde hiçbir tepki vermedi, sıradan bir şey yaşanmış 'Hoşça kal' deyip telefonu kapattı. Benim için Mehmet Aslantuğ o gün tamamen bitti" dedi.
Şehriban Emirli'nin yıllar sonra anlattığı bu olaylara Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında "Çok yazık! 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı 'hayat arkadaşlığı' diye tariflenip asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor!" dedi.
Aslantuğ daha sonra ise Köse'yi ima ederek "Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor" yorumunda bulundu.